Hemose firma parceria com CDL Lagarto para coleta externa de sangue.

Para seguir com o programa de Coleta Externa de sangue, na última quarta-feira, 5, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realizou uma visita técnica a Câmara de Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL) no município de Lagarto, distante 78 quilômetros de Aracaju.

Na ocasião a equipe técnica das gerências de Coleta de Captação, verificou a viabilidade da estrutura predial para disponibilizar ao público os serviços de cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanche do doador. A avaliação das salas deve atender a critérios sanitários para o atendimento aos voluntários e instalação dos equipamentos utilizados durante o serviço de doação de sangue.

“Esse espaço está adequado, será preciso algumas alterações estruturais, que serão realizadas pelo CDL. Por conta dos serviços, a coleta está ocorrerá em setembro. Nesse intervalo a Câmara irá promover as adequações”, informou a enfermeira Florita Aquino, gestora da Coleta.

Satisfeita com o resultado da visita a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas ressaltou que a parceria firmada com a CDL, disponibilizará toda a estrutura. Ela salientou que o município é um dos parceiros do hemocentro em função dos grupos fidelizados.

“O Hemose tem muitos doadores de sangue regulares que são aqui de Lagarto. Temos três grupos emos que agora, com esse trabalho, terão a oportunidade de doar na sua cidade sem precisar se deslocar até Aracaju”, destacou a assistente social.

Programa