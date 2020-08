Assim como existem diversos tipos de pais, o mesmo se dá em relação aos filhos. E um tipo especial de filho(a) são os pets. Por isso que, aproveitando a comemoração do Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo, 9, a ativista da causa animal em Lagarto, Vera Silva, deseja uma felicitação especial para todos os papais de bichinhos em Lagarto.

“Quando alguém se propõe a cuidar de um animalzinho, também vivencia a mesma experiência paterna com responsabilidades e deveres: criar, educar e participar do desenvolvimento do pet. Seu filhote de quatro patas pode não dizer ‘ eu te amo’ em palavras, mas abana o rabinho para expressar todo o seu amor. Pode não falar quando está faminto, mas dá um jeito de arrastar o pote de ração até você, também pode não mandar um WhatsApp quando está com saudade, mas sente o seu cheirinho de longe. Ser pai é realmente uma alegria, seja pai de gente ou pai de pet”.

Dia dos Pais de pets 1 de 6

Há trinta anos, Vera Silva se dedica a causa animal e com a ajuda de duas amigas, conseguiu abrir uma ONG chamada “Sociedade Lagartense de Amigos e Protetores dos Animais”, popularmente conhecida como “SOS Animais”.

Entre as suas maiores sua maiores lutas para Lagarto estão: a criação de uma delegacia para denúncias de maus tratos aos animais; a criação de um posto clínico de atendimento; a implantação de chips em todos os animais castrados na cidade, e o adestramento de animais abandonados para que sejam doados a pessoas com deficiência.