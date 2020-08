Depois de um pouco mais de dois anos de espera, os lagartenses finalmente vão poder matar as saudades do Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão, cuja reinauguração acontece nesta sexta-feira, 7, às 15h.

O evento contará com a presença do governador, Belivaldo Chagas, além de várias outras autoridades.

Esta é considerada a maior reforma do estádio, inaugurado em 1971, que conta agora com um novo gramado; um moderno sistema de drenagem e irrigação; implantação de cabeamento estruturado em todas as cabines; novas instalações elétricas e hidro-sanitárias; revisão estrutural das arquibancadas; coberturas e esquadrias; climatização das cabines; instalação de novas louças e metais sanitários; instalação de iluminações específicas (refletores); implantação de novo Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e de incêndios; implantação de acessibilidade em toda a área; recuperação e pintura de todo o alambrado; além de pintura nos muros, muretas e portões e pintura geral; correspondente a 1.977,59 m² da área construída.

Para garantir a segurança de todos os que estarão presentes no estádio durante os jogos, foram construídos postos policial e médico e vários portões de saída de emergência. Pensando na acessibilidade de pessoas com deficiência física, também foram construídas rampas de acesso às arquibancadas, além de banheiros masculino e feminino adaptados.

As obras foram realizadas pelo Governo do Estado, com investimento de ceca de R$ 3,5 milhões através de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis (MDB).

De volta ao lar

Com a entrega do Barretão completamente reformado, o Verdão poderá voltar a mandar seus jogos em Lagarto pelo Campeonato Sergipano a partir do ano que vem. O último jogo da equipe em sua casa aconteceu no dia 24 de março de 2018 quando venceu o Olímpico por 2 a 1 na penúltima rodada do hexagonal do Sergipão daquele ano.

Neste ano, o Lagarto Futebol Clube mandou seus jogos no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, pelo Campeonato Sergipano e, em sua estreia pela Copa do Brasil 2020. Em quatro jogos, a equipe terminou sua campanha no estádio com duas vitórias, um empate e uma derrota.