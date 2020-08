Policiais militares prenderam um homem que portava uma sacola com 17 pedras de crack, na manhã da última quinta-feira, 6, no município de Boquim. Ele ainda confessou que pouco antes do flagrante entregou quatro papelotes de maconha para uma mulher que estava em um estúdio de tatuagem.

A equipe do 6º BPM realizava rondas nas imediações da Rua da Jaqueira, quando percebeu que um homem ficou bastante nervoso com a presença da viatura no local. Os policiais então tentaram abordar o suspeito, que para evitar o flagrante, invadiu uma residência e tentou esconder uma sacola no local.

Logo depois, a proprietária da casa foi localizada e autorizou a entrada dos policiais. Eles prenderam o suspeito e encontraram a bolsa com 17 pedras de crack.

O homem ainda confessou que pouco antes do flagrante entregou quatro papelotes grandes de maconha para uma mulher que estava em um estúdio de tatuagem. Os PMs foram averiguar o fato e localizaram a denunciada ainda em posse da droga.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Boquim para os devidos esclarecimentos.