Depois de 28 anos, o Confiança volta a disputar a série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 7, contra a equipe do Paraná. O jogo, válido pela primeira rodada da competição, acontece às 21h30 na arena Batistão.

As expectativas dos torcedores em relação a uma boa campanha do Dragão do bairro Industrial são as melhores, já que o time chegou pela primeira vez em sua história a semifinal da Copa do Nordeste, depois de liderar o grupo B durante toda a primeira fase, sendo eliminado pelo Bahia, que também realizou a melhor campanha do grupo A na primeira fase da competição.

Além disso, o azulino está liderando o quadrangular final do Campeonato Sergipano e pode conquistar o título na próxima sexta-feira, 14, caso vença o clássico contra seu arquirrival Sergipe. Além disso, tudo indica que o time não tenha desfalques para sua partida de estreia no campeonato nacional.

O mais provável para a partida de hoje é que o Confiança, comandado pelo técnico Matheus Costa, entre em campo com a seguinte equipe: Rafael Santos, Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Silva; Amaral, Jeferson, Ítalo e André Mortiz; Mikael e Reis.

Já o seu adversário, a equipe do Paraná, terminou a última edição da série B do Brasileirão, em 2019, na sexta colocação, brigando pelo acesso à série A até a última rodada. O time encerrou sua campanha com 14 vitórias, 10 derrotas e 14 empates, vencendo apenas sete das 17 partidas que disputou em casa e empatando as outras 10.

Neste ano, o time encerrou sua participação no Campeonato Paranaense, depois de ser eliminado nas quartas de final pelo Coritiba, perdendo os dois jogos pelos placares de 1 a 0 e 2 a 1, dentro e fora de casa, respectivamente.

Para a partida de hoje, o técnico do Paraná deve promover as estreias dos atacantes Wandson (do Atlético-CE) e Bruno Gomes (ex-Modena, da Itália) e do lateral-esquerdo Jean Victor (ex-Boavista). Além disso, o time sofre com o desfalque do volante Luan.

A equipe de arbitragem para o jogo de hoje será composta por Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT), auxiliado por Marcelo Grando (MT) e Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT).