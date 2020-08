O número de pessoas curadas da Covid-19 é crescente no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Lagarto, após atendimento na unidade hospitalar. Na manhã da última quinta-feira, 6, mãe e filho, que estavam internados na UTI do HNSC, receberam alta médica e retornaram para sua residência.

Residentes de Aracaju, Paulo César Rocha Santos, 31 anos, chegou a unidade de saúde no dia 21 de junho. Já Maria Moura da Rocha, 47 anos, foi internada no HNSC no dia 02 de julho.

Nas ocasiões, o estado de saúde de mãe e filho era grave e inspirava muitos cuidados, mas o empenho e a dedicação da equipe do HNSC foram fundamentais para a recuperação dos dois pacientes. Ambos conseguiram responder ao tratamento, saíram da UTI e receberam alta na manhã de ontem.

O Nossa Senhora da Conceição começou a atuar como hospital de retaguarda para atendimento de pacientes com a Covid-19, no início de junho, após o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, firmar parceria, e contratar os serviços da unidade para o atendimento.

A unidade hospitalar lagartense conta com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 de enfermaria, sendo a regulação do atendimento realizada pelo complexo regulatório da Secretaria Estadual de Saúde.