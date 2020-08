Publicada no Diário Oficial a Lei nº 8.721, na edição 28.478, de 05 de agosto, que oficializa o Dia Estadual do Vegetarianismo no Calendário de eventos do estado. A iniciativa foi da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), que teve o Projeto de Lei Ordinária nº 29/2020, aprovado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, durante Sessão Extraordinária Remota realizada no mês de julho.

De acordo com a propositura, o Dia do Vegetarianismo será comemorado, anualmente, em 1º de outubro, com a finalidade de promover hábitos alimentares mais saudáveis por meio da visibilidade do movimento vegetariano, instigando a pesquisa e revisão da cultura alimentar.

“O dia 1º de outubro é uma data instituída na década de 70 nos estados como o dia mundial do vegetarianismo, nós estamos trazendo a correspondência da data para nosso estado incluindo no calendário”, justificou Kitty Lima.