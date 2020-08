Na tarde da última sexta-feira, 07, o Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão, foi reinaugurado pelo Governo de Sergipe. A solenidade reuniu torcedores, imprensa e autoridades locais, estaduais e federais, dentre as quais destacam-se o governador Belivaldo Chagas (PSD), o deputado federal Fábio Reis (MDB) e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD).

Construído em 1971, o Barretão carecia de uma ampla reforma. Tanto é que chegou a ser interditado em 2015, o que obrigou o Lagarto Futebol Clube a mandar os seus jogos em Itabaiana, Simão Dias e Pedrinhas. No entanto, após anos de revitalização, realizada por meio de uma emenda de R$ 3,5 milhões do deputado Fábio Reis, o estádio passou a contar com novo gramado, sistema de drenagem, pintura, vestiários, bares e postos médico e policial.

Por isso que, durante a solenidade, o sentimento foi de ter superado uma página negra na história do futebol lagartense. “Passamos três anos jogando fora de casa e isso me doía muito. Então busquei ajuda em Brasília e cheguei a trazer três ministros aqui, até que um deles disse que iria me ajudar a conseguir os recursos necessários. E agora o nosso Lagarto poderá jogar em casa”, comemorou Fábio Reis.

Já o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, disse que a devolução do estádio para os lagartenses era “Um momento importante para o desporto regional de modo geral, mas especialmente para Lagarto. Esse esforço que Fábio teve para trazer de volta o estádio me fez querer vir até a cidade para fazer essa inauguração, mesmo que rapidamente”.

Um novo tempo: Um dos gestores que também fez parte da luta pela reforma do Barretão foi o ex-presidente do Lagarto FC Aloísio Andrade (Prefeitinho). Na época, ele mobilizou setores da imprensa sergipana, bem como diversas autoridades para consertar o velho Barretão, o qual gerava muitos prejuízos para o clube alviverde.

“A nossa gestão foi a que mais sofreu com a falta do estádio, pois foi nela que surgiu a interdição do Estádio Paulo Barreto e ai nós tivemos que buscar alternativas para jogar em Itabaiana, Simão Dias e isso atrapalha em tudo: mais despesa, rendimento de jogador, renda que cai também. Mas estamos deixando essa página negra, porque agora o Barretão pode receber partidas noturnas, competições nacionais. Então acho que está tudo perfeito”, avaliou Prefeitinho.

“Mesma cara, mas todo revitalizado”: Essa foi a avaliação do atual presidente do Lagarto FC, Robson Santos, em entrevista ao Portal Lagartense, Segundo ele, o Barretão foi modernizado sem perder a sua essência. “Nossa expectativa agora é se fazer um planejamento, rever o que foi feito e tentar não errar, para que a temporada de 2021 seja brilhante com um estádio novo, um time novo e resultados novos”, disse.