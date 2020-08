Com o objetivo de melhorar o monitoramento das áreas ambientais do município, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), adquiriu um drone de última geração. O equipamento foi adquirido com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e será utilizado para realizar inúmeras tarefas.

De acordo com a Sema, o equipamento permitirá desenvolver atividades como: Filmar e repassar imagens e informações importantes sobre as áreas de preservação permanente, reservas legais e parques ecológicos, além de auxiliar nas vistorias do licenciamento ambiental em áreas de difícil acesso.