Empenhada emenda de minha autoria no valor de R$ 2 milhões de reais, para construção da Orla da cidade de Lagarto. O investimento total custará R$ 6 milhões. Toda região centro sul de Sergipe será beneficiada, através da geração de empregos que será fundamental no pós pandemia. Agradeço ao amigo e ministro do turismo, @marceloalvaroantonio pela atenção dada ao projeto.🇧🇷