Na última sexta-feira, 07, foi dada a ordem de serviço para a pavimentação granítica do bairro São José (Loiola). O trabalho custará R$ 700 mil, oriundo de emenda do deputado federal Fábio Reis, e beneficiará os moradores da Avenida Francisco Antônio Figueiredo.

“Bato constantemente na tecla de que dignidade se começa com pequenas atitudes. Uma delas está no direito de ir e vir, e é impossível realizar esse direito com ruas e estradas em condições degradantes”, disse o parlamentar que tem desencadeado obras com o objetivo de tirar a população “da lama e da poeira”.

O deputado ainda entregou a pavimentação em paralelepípedo dos povoados Várzea dos Cágados e Brejo. Com valor de R$ 1,3 mi, a obra teve início no ano passado e contou com a ajuda do Governo de Sergipe e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A intervenção consiste em mais de 2 km de pavimentação granítica em paralelepípedo e implantação de 3 Km de meio fio em concreto simples, além de serviços básicos de drenagem.