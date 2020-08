O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Campo do Brito, recomendou ao prefeito do Município de São Domingos que suspenda, em razão da pandemia de Covid-19, todo e qualquer evento festivo em homenagem ao Padroeiro da Cidade, celebrado neste dia 08.

A Promotoria de Justiça recomendou, ainda, que o Município não autorize a realização de eventos particulares para evitar aglomerações e grande circulação de pessoas, violando as normas sanitárias vigentes. Após o cumprimento da recomendação, o Município de São Domingos deverá remeter à Promotoria de Justiça as informações sobre as medidas efetivadas.

De acordo com o MP, o Brasil está sendo apontado como o novo epicentro da Covid-19 no mundo. Além disso, no último boletim epidemiológico do Estado de Sergipe divulgado, datado de 03 de agosto, o município de São Domingos apresenta 165 casos confirmados e 05 óbitos.