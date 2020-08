Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) realizaram uma operação neste sábado, 8, com o objetivo de combater o roubo de motocicletas no município de Lagarto.

Durante a ação dos policiais, foram encontradas três motos roubadas, das quais duas estavam intactas e uma desmontada, em uma residência no povoado Colônia Treze. Os militares encontraram ainda dois simulacros de arma de fogo, além de peças e quadros de outras motocicletas.

Ainda de acordo com o 7° BPM, os suspeitos já foram identificados e os policiais seguem em diligências com o objetivo de localizá-los.