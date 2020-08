No último final de semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuou a apreensão em flagrante de um adolescente que estava vendendo buchinhas de maconha a um cidadão que conseguiu fugir do cerco policial com uma motocicleta.

“O adolescente confessou a prática do ato análogo ao tráfico, inclusive levando os militares até uma residência, na qual ele partia e embalava as drogas”, informou o 7ºBPM.

O caso foi registado no último sábado, 08, no povoado Quilombo, na zona rural de Lagarto e foi parar na Delegacia Regional de Lagarto, onde providências legais foram tomadas pelas autoridades.