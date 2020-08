Modernização de laboratório possibilita diagnósticos mais precisos e com maior rapidez.

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) modernizou o laboratório de análises clínicas e anatomia patológica da unidade hospitalar com a utilização de equipamentos automatizados e insumos para a realização de exames laboratoriais mais especializados.

Fruto do investimento realizado, foram implantados os setores de microbiologia, imunohormônio, hematologia e hemostasia, bioquímica, parasitologia e uranálise, iniciativa essa que vem permitindo maior qualidade e celeridade na liberação dos exames.

“Todos os avanços que a unidade de laboratório vem passando repercutem em uma melhor assistência aos pacientes que procuram o Hospital Universitário de Lagarto”, destaca Paula Viviane, chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HUL.

De acordo com a gestora, a oferta de exames laboratoriais cada vez mais especializados favorecem uma maior segurança aos profissionais no momento do diagnóstico e melhores prognósticos aos pacientes. “Poder contribuir com todos esses avanços é muito gratificante!”, acentua Paula Viviane.

“Com esses investimentos o laboratório do HUL passa a contar com tecnologia de ponta para realização de exames laboratoriais essenciais na avaliação, acompanhamento e diagnóstico de patologias de usuários da unidade hospitalar”, enfatiza por sua vez Rivalbergues Barbosa de Sousa, biomédico chefe da Unidade Laboratorial de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (ULACAP) da unidade hospitalar. “Assim, a equipe médica terá condições de direcionar um tratamento mais específico e eficiente, de acordo com a necessidade de cada paciente”, conclui.