A Prefeitura de Lagarto por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) executou mais uma ação do projeto “Família em evidencia” que objetiva o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário.

Neste módulo do projeto está sendo trabalhado a importância da paternidade ativa no cuidar dos filhos, no fortalecimento dos laços familiares e do bom desenvolvimento das relações sociais e emocionais.

No decorrer desta semana a Rede Socioassistencial do município que executa o projeto, distribuiu o kit composto por material de higiene pessoal, toalha de rosto e uma mochila em nylon a centenas de pais beneficiários dos programas sociais, da zona rural e urbana de Lagarto.

Também foram homenageados os profissionais de serviços essenciais como os papais garis e catadores de recicláveis.

“Esse projeto é de suma importância para fortalecermos as instituições familiares, e através da entrega destes kits reforçamos os votos de saúde, e demonstração de carinho e afeto, a estes homens responsáveis e comprometidos com a paternidade presente e atuante no cuidado dos filhos. Feliz Dia dos Pais! Com muita harmonia familiar, a gestão municipal estará cuidando do bem estar e da melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, afirmou a prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro.