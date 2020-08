Segundo dados divulgados no último domingo, 9, pelo Mapa Brasileiro da Covid-19, Sergipe ficou na 10° posição do ranking nacional que classifica os estados de acordo com o índice de isolamento social. Em relação a região Nordeste, o estado ficou na quarta colocação.

A primeira posição ficou com o Rio Grande do Sul, com uma taxa de isolamento social de 46,72%, seguido pelo Piauí (46,63%); Acre (46,57%); Bahia (46,57%); Santa Catarina (45,06%); Rondônia (44,90%); Paraná (44,67%); Pernambuco (44,20%); Espírito Santo (44,08%); e Sergipe (43,98%). Em 27°, na última colocação, aparece o estado do Maranhão com (41,12%). A taxa de isolamento social recomendado pelas autoridades em Saúde Pública é de 70%.

O ranking foi desenvolvido pela Inloco, empresa de tecnologia que gera inteligência a partir de dados de geolocalização com o objetivo de auxiliar com combate a pandemia do novo coronavírus no Brasil, ajudando as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.