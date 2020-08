Na próxima terça-feira, 11, Freipaulistano e Sergipe se enfrentam pelo quadrangular final do Campeonato Sergipano. A partida acontece às 20h15, na arena Batistão.

Apesar de não ter mais chance de ficar com o título nem com a vice-liderança do estadual, o Touro do Agreste entra motivado para encerrar bem sua participação, podendo evitar ser ultrapassado pelo Itabaiana, e terminar a fase final competição em terceiro na tabela.

Já o Sergipe vai em busca da vitória para encarar o clássico contra o Confiança, na próxima sexta-feira, 10, na primeira posição e se manter vivo na disputa pelo título estadual. Caso vença o Freipaulistano amanhã, um empate já bastaria para levar o Gipão à última rodada do Campeonato Sergipano na primeira colocação, dependendo apenas das próprias pernas para conquistar o título.

Neste momento o Confiança lidera a competição, com 10 pontos, seguido pelo Sergipe com 8, Frepaulistano com quatro e Itabaiana com três.