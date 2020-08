Segundo levantamento do Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Sergipe ultrapassou o estado do Amazonas, subindo uma posição em relação ao último boletim da covid-19, e ocupa agora a quarta colocação entre os estados com mais casos confirmados do novo coronavírus por 100 mil habitantes. Em relação aos números gerais, estado aparece na 18° posição.

O estudo traz dados atualizados até o dia 02 de agosto, e Sergipe aparece com 2.612 casos confirmados de covid-19 a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Roraima (5.473); Amapá (4.332); e Distrito Federal (3.649). A média nacional é de 1.301 casos por 100 mil habitantes.

Mortalidade e letalidade

Em relação a mortalidade, Sergipe registra uma taxa de 63,7 mortes por 100 mil habitantes, ocupando a 9ª posição do ranking nacional por estados. Entre os três primeiros do país estão: Roraima com 84,7; Ceará (84,4); e Amazonas (79,2) . No Brasil a média é de 44,8 mortes por 100 mil habitantes.

Apesar disso, o estado caiu duas posições no ranking de letalidade, aparecendo agora na 12ª posição. De acordo com a pesquisa, o estado apresenta uma taxa de letalidade de 2,4, enquanto a média nacional é de 3,4. A taxa de letalidade representa o risco que as pessoas com a covid-19 têm de morrer pela doença.

Média de crescimento

Sergipe também ocupa a 12ª posição entre os estados com maiores taxas de crescimento da média diária, subindo duas colocações em relação ao último boletim, e é o 14° entre os estados com menores tempos de duplicação do número de mortes pelo novo coronavírus.

Internações

Os dados também mostram que o estado vem apresentando uma queda no número de internações pela doença, já que na metade do mês de julho, Sergipe registrava mais de 700 internações pelo novo coronavírus entre os dias 10 e 22 de julho, apresentando uma estabilização em cerca de 690, entre os dias 23 e 25 de julho, e uma queda maior a partir do dia 26.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), no último domingo, 10, o número de pessoas internadas pela covid-19 em Sergipe chegou a 484.

