O Partido Cidadania deve ser o primeiro a definir a sua chapa majoritária na corrida pelo comando da Prefeitura de Lagarto, nas eleições deste ano. É que na noite da próxima sexta-feira, 14, o Diretório Municipal da sigla estará reunido para discutir sobre alianças e o nome para ocupar o posto de candidato a vice prefeito (a).

A reunião foi convocada pelo presidente do Diretório Municipal do Cidadania em Lagarto, Itamar Santana. Ela ocorrerá no anexo à Bolo Bom e também será utilizada para o “fechamento do plano de Governo”. Mas somente poderão participar do ato os filiados ativos.

Em relação as alianças, o Cidadania deliberará sobre uma composição com o Partido Social Liberal (PSL), que tem como pré-candidato a prefeito o ex-delegado da Polícia Federal Kércio Pinto. Se a aliança for confirmada, nomes como o do ex-delegado e de Deninho do Macarrão estarão no centro das discussões para a vaga de vice-prefeito.

Além desses nomes, informações colhidas pelo Portal Lagartense indicam que o grupo dispõe de nomes como o dos professores Dr. Claudefranklin Monteiro e Iara Fukano. Ressalte-se que a composição com outros partidos nunca foi negada pelos nomes do Cidadania em Lagarto. Nininho, por exemplo, já afirmou por diversas vezes ter recebido o aval do Senador Alessandro Vieira, líder do partido no estado, para firmar alianças.