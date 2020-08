Na noite do último domingo, 9, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) detiveram uma mulher por organizar uma festa na Rua Luiz Fontes Carvalho, em Lagarto. Lá, o barulho do som estava perturbando o sossego dos vizinhos que de imediato acionaram os policiais.

Ao chegarem na residência, os militares flagraram aproximadamente seis pessoas sem máscaras, bebendo e comendo, e com o som ligado em alto volume. “Foi solicitado o desligamento da aparelhagem sonora a responsável pela festa, em seguida, que acompanhasse a guarnição até o 7°BPM para as providências inerente ao caso”, disse a PM.

“A organizadora da festa, a senhora de iniciais R.C.C, acompanhou os policiais militares da HARPIA 01 que realizaram a sua condução, juntamente com o som apreendido, a sede do 7°BPM para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência que será encaminhado ao JECRIM da Comarca de Lagarto”, completou o batalhão.