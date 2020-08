Na noite do último domingo, 09, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem acusado de ameaçar de morte um senhor de iniciais J.F.J.. O caso ocorreu no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto

De acordo com a polícia, o agressor é enteado da vítima e teria ameaçado o último, porque este teria se negado a dar dinheiro ele comprar drogas. Diante disso, a Polícia Militar esteve no local e encaminhou os envolvidos para o 7ºBPM, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência, que será encaminhado ao JECRIM da Comarca de Lagarto.