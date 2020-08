Sergipe subiu duas posições e agora ocupa a sétima colocação entre os estados com maiores taxas de mortalidade pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes. Os dados são do levantamento do Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).

Dessa vez, o estudo traz dados atualizados até o dia 09 de agosto, e Sergipe registra uma taxa de 69,1 mortes por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Roraima (90,3); Ceará (87,1); Rio de Janeiro (81,6); Amazonas (81,0); Pernambuco (72,6); e Amapá (71,2). A média nacional é de 48,1.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na última segunda-feira, 10, Sergipe chegou a 1.614 mortes confirmadas pela covid-19 desde o início da pandemia.

Em relação a taxa contaminação do novo coronavírus por 100 mil habitantes, o estado se mantém na 4ª posição, com uma taxa de 2.814, ficando atrás de Roraima (6.007); Amapá (4.518); e Distrito Federal (4.081).