Após testes realizados no último sábado, 8, o Confiança confirmou que um dos seus jogadores está infectado pela covid-19. No entanto, o clube não divulgou o nome do atleta.

Em nota, o time proletário afirma que o jogador está assintomático e em isolamento domiciliar. Além disso, o departamento médico da equipe está acompanhando o caso, dando todo o suporte necessário.

Ainda de acordo com o clube, os demais atletas e integrantes da comissão técnica testaram negativo para a doença. Ao todo, 11 jogadores do Confiança já chegaram a testar positivo para a covid-19.

Nesta terça-feira, 11, o Dragão do Bairro Industrial encara o Botafogo-SP, às 19h15, no estádio Santa Cruz, pela segunda rodada da Série B.