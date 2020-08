Nesta terça-feira, 11, equipes do Grupo de Operações Penais Especiais (Gope), Comando de Operações Especiais (COE) e Batalhão de Choque da PM estão no Complexo Penitenciário advogado Jacinto Filho (Compajaf), no bairro Santa Maria, em Aracaju, tentando negociar com seis internos que fizeram cinco reféns na enfermaria da unidade prisional.

O Departamento do Sistema Prisional (Desipe) também está acompanhando toda a situação e o coronel Reinaldo Chaves, secretário-executivo da Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc), já dialogou com os internos em busca de uma solução para libertar os reféns.

A Sejuc afirma que dará mais informações assim que as negociações forem concluídas. Os demais que compõem a população carcerária do Compajaf estão isolados nos pavilhões, sem acesso à área da ocorrência.

Com informações do Portal Infonet