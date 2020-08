Além das desinfecções, que seguem ocorrendo diariamente em diversos espaços públicos do município, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, também segue realizando as barreiras sanitárias, todos os dias, em locais de grande circulação de veículos.

Mais uma medida para conter o avanço do coronavírus no município, as barreiras sanitárias acontecem em diversos pontos da cidade, com maior fluxo de veículos. Com o apoio da DTTU, as equipes de saúde, devidamente uniformizadas e utilizando EPI’s, abordam motoristas para realizar aferição de temperatura e higienização dos automóveis, além de realizar orientações.

Diante da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Lagarto, segue realizando ações com o objetivo de promover a saúde e bem-estar da população, além de conter o avanço de casos confirmados no município.