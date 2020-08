Deve sempre verificar a previsão do tempo antes de viajar para outro país. Mas também pode ser feito pelo povo do país. Nas páginas do portal Meteoprog pode encontrar as últimas informações sobre as condições meteorológicas em todo o mundo. Pode escolher a cidade desejada, por exemplo, meteorologia Lisboa, e estudar a temperatura, humidade, pressão do ar e muito mais. Há também um índice de radiação ultravioleta no local. Quanto mais alto for, mais perigoso é estar no exterior a uma determinada hora.

Os verões em Portugal são bastante quentes. Meteorologia no Lisboa muda ligeiramente, mas não se espera precipitação. Em meados de Agosto a temperatura do ar cai para 22 graus Celsius durante o dia e para +16 graus durante a noite. As velocidades do vento atingem 7 m/s e o céu está na sua maioria coberto por nuvens.

Meteorologia variável em Barcelos

Mas em algumas cidades o frio vai durar um pouco mais. Meteorologia Barcelos agradará aos residentes com temperaturas até +21 durante o dia e +17 graus Celsius durante a noite. Ventos fortes até 13 m/s trarão uma diminuição da temperatura, mas não haverá precipitação. Os dias ensolarados serão substituídos por nublados. Com o arrefecimento, o índice UV cairá para 0, será seguro ficar no exterior. A pressão atmosférica não está fora da norma.

Nas páginas do site pode ver a previsão meteorológica horária. Ao escolher meteorologia na cidade Barcelos, pode ver que a temperatura está a começar a descer em direcção à noite. E, de manhã, pode sentir o calor do sol depois das sete. Pode ver-se um elevado nível de humidade – até 73%.

Meteoprog – o melhor site de pesquisa meteorológica

Se quiser ver o tempo em todo o país, pode abrir o mapa meteorológico. Neste site https://meteoprog.com.pt/ é possível ver que as cidades do leste de Portugal têm temperaturas ligeiramente mais elevadas do que as do oeste. Aqui pode seleccionar uma cidade de interesse e ver:

a temperatura, pela forma como se sente;

astronomia – o nascer do sol e a luz do dia;

coordenadas geográficas e altitude acima do nível do mar.

Para começar a ver a informação meteorológica de uma determinada cidade, clique na janela da temperatura no mapa. Será então redirecionado para uma página meteorológica na cidade que escolheu.

Em meados de Agosto, haverá um período de frio em todo o país. No Porto, será Meteoprog a temperatura do ar durante o dia é de até 20 graus Celsius. O vento aumentará para 10 m/s, não se espera qualquer precipitação. A pressão atmosférica é normal, pelo que os residentes sensíveis ao clima podem não ter de se preocupar com a deterioração acentuada da saúde.