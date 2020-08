Em audiência pública realizada na última quarta-feira, 12, a Comissão Estadual de Arbitragem, em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou a escalação da equipe de arbitragem que apita o clássico entre Sergipe e Confiança pela quinta rodada do quadrangular final do Campeonato Sergipano.

O evento, realizado na sala da FSF, contou com as participações dos diretores da Comissão Estadual de Arbitragem. No total, quatro profissionais compõem a equipe de arbitragem escalada para o confronto.

O clássico entre as duas equipes da capital acontece na próxima sexta-feira, 14, na arena Batistão, às 17h45, e vale o título estadual, já que este é o último jogo do time alvirrubro na competição e apenas um ponto separa as duas equipes na da tabela. O Confiança, com uma partida a menos, ainda enfrenta o Itabaiana no dia 21, às 17h, no mesmo estádio.

Confira abaixo os árbitros escalados para apitarem o clássico:

Árbitro Central: Fábio Augusto Santos Sá- CBF

Assistente 1: Cleriston Clay Barreto Rios – CBF

Assistente 2: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Quarto Árbitro: Marcel Phillipe Martins – CBF

Analista de Desempenho: Edmo Oliveira – CEAF/SE

É importante destacar que, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a FSF informa que haverá uma equipe de arbitragem reserva, previamente designada, para possíveis substituições de árbitros caso algum deles teste positivo para a covid-19