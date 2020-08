Segundo comunicado do governo chinês, divulgado nesta quinta-feira, 13, uma amostra de asas de frango congeladas importada do Brasil, apresentou resultado positivo para a covid-19.

De acordo com as informações apresentadas, a amostra foi retirada da superfície do frango de um frigorífico do sul de Santa Catarina. Ainda de acordo com as informações do governo do país asiático, outras amostras de comidas congeladas que tiveram o material recolhido da superfície das embalagens, também apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus.

Segundo o Ministério da Agricultura, a China já havia suspendido a importação de três processadores brasileiros de carne no início de junho, alegando preocupações de Pequim em conter um novo surto da doença. Além disso, no início de julho, testes revelaram um grande número de infecções pela covid-19 em fábricas operadas pelas processadoras de alimentos JBS e BRF no Centro-Oeste do país. No total, 1.075 empregados de uma fábrica de suínos da JBS testaram positivo para o novo coronavírus.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil , sendo o país que mais importa do mercado brasileiro, além de ser também o que mais exporta. Entre janeiro e outubro de 2019, as exportações brasileiras para a China chegaram a US$ 51.53 bilhões, enquanto as importações daquele país atingiram US$ 30.07, resultando em um saldo comercial US$ 21.45 bilhões apenas nos primeiros dez meses do ano passado.

Entretanto, esse recente histórico de contaminação dos alimentos pode acabar provocando queda das exportações brasileiras para a China nesta ano.