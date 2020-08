O povoado Privot, localizado no município de Salgado, recebeu a instalação de um novo reservatório de 10 mil litros, que permitirá o abastecimento de água para todas as cerca de 40 residências da comunidade rural. Realizada pelo Governo de Sergipe, através da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), a obra substitui o reservatório do antigo sistema de abastecimento, construído em 2007, e dobrou a capacidade de armazenamento de água destinada ao povoado.

A demanda foi possível a partir de um investimento de R$ 2.882,94, com recursos oriundos do termo de cooperação técnica de crédito orçamentário, firmado com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias).

A produtora rural Maria Bispo mora há 15 anos no povoado Privot, com seu esposo e três filhos. Além dos afazeres domésticos, ela trabalha na roça da família, plantando de tudo um pouco: macaxeira, feijão, milho. Ela conta que, antes, só era possível ter água em casa se fosse buscá-la no chafariz acoplado ao antigo poço. Com o novo reservatório de maior capacidade de armazenamento, a pressão da água também aumentou e ela passou a receber água encanada em sua casa.

“Antes era um sofrimento pra gente, ter que pegar água longe, no poço, ainda mais com menino pequeno no braço. Agora, melhorou bastante. Com esse reservatório maior, tenho água em minha casa, na casa dos vizinhos, da minha sogra. Todo mundo aqui tem água dentro de casa por causa da nova caixa. E a gente usa essa água para tudo, para cozinhar, para os bichos, para beber também. A água é ótima!”, garante.

Eraldo Ribeiro é o presidente da Associação dos Moradores da Macedina (Amama), localidade que também integra o povoado de Privot. Ele relembra o progresso da comunidade, que gerou o aumento da população e criou a demanda.

“Fizemos a solicitação, porque no início apenas 5 ou 6 famílias eram atendidas. Mas, com o passar do tempo, aumentou para 40 famílias. Com isso, vimos que 5 mil litros não estava mais atendendo a necessidade básica da comunidade. Por isso solicitamos, com a ajuda do deputado, e conseguimos. A parceria entre a associação, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Salgado [que também estou presidindo] e a Cohidro possibilitou a chegada desse empreendimento para a comunidade, trazendo qualidade de vida ao nosso povo tão sofrido. A água é de suma importância para a sobrevivência do ser humano, principalmente nessa pandemia”, considera.

O diretor de Infraestrutura Hídrica e Mecanização Agrícola da Cohidro, Carlos Alberto, destaca que essa ação é viabilizada por parceria com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias).

“A instalação do novo reservatório foi possível a partir do termo de cooperação técnica de crédito orçamentário firmado com a Seias, a partir de recursos do Funcep (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) na ordem de R$ 1 milhão. Com esse aporte do Governo do Estado, foi possível à Cohidro adquirir uma leva de equipamentos e peças necessários à instalação de poços. Esses itens estão sendo utilizados no trabalho da Dipoços (Divisão de Instalação e Recuperação de Poços da Cohidro), que tanto instala o sistema de abastecimento completo, em poços novos, quanto recupera e faz a manutenção nos antigos”, explica.

Já o presidente da Cohidro, Paulo Sobral, ressalta que a ação realizada pela empresa cumpre o compromisso firmado pelo Governo do Estado. “Como orientou o governador Belivaldo Chagas, neste momento, a Cohidro deve focar sua atenção na instalação e recuperação de poços em todo estado. O convênio com a Secretaria de Inclusão foi uma peça fundamental para que isso fosse possível. Neste ano, através do convênio, tivemos sistemas sendo implantados, ou recuperados, nos municípios de: Lagarto, Simão Dias, Pinhão, Riachão do Dantas, Capela, Carira, Porto da Folha, Indiaroba e São Cristóvão. Estes se somam ainda aos poços viabilizados com recursos próprios da Cohidro em Pedra Mole, Pedrinhas, Poço Redondo, Itabaiana, Boquim, Itabaianinha, São Francisco; novamente em Porto da Folha, Riachão, São Cristóvão, Simão Dias, Pinhão e Carira”, concluiu.