A Associação dos Vaqueiros da cidade de Monte Alegre de Sergipe (Avam) passou a receber o apoio e o incentivo do engenheiro civil, empresário e presidente do partido Democratas (DEM) no estado, Dr. José Carlos Machado.

Se dirigindo a todos os vaqueiros sergipanos e àqueles que fazem a Avam, representados pela figura de seu presidente, Flávio Ernesto, e de seu colaborador Rafael Bomfim, o político se colocou a disposição da Associação.

“Me sinto na obrigação de dizer que vocês que fazem a Avam podem contar conosco. Falo isso em meu nome e da senadora Maria do Carmo (DEM-SE). Porque a figura vaqueiro sergipano lembra muito uma pessoa que tem história na política de Sergipe, um homem que se identificou, que governou Sergipe e era conhecido como ‘João do chapéu de couro’, e a principal indumentária do vaqueiro é o chapéu de couro”, disse Machado, fazendo um paralelo entre uma das características marcantes do vaqueiro e seu apelido.

Vale destacar que o presidente dos Democratas em Sergipe é uma das principais lideranças políticas do estado e já foi três vezes eleito para o cargo de deputado estadual; duas vezes o cargo de deputado federal; também foi eleito vice-governador entre os anos 1995-1998; vice-prefeito de Aracaju no ano de 2012, na chapa encabeçada por João Alves Filho; além de já ter atuado como secretário de obras do Estado e do município de Aracaju.

