A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou nesta quinta-feira, 13, mais 47 casos confirmados de covid-19, totalizando 2.210 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus em Lagarto.

Trata-se de 21 pacientes do sexo feminino, sendo 11 residentes da zona urbana e 10 de zona rural e 26 pacientes do sexo masculino, sendo 22 de zona urbana e quatro de zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 36 e 48 anos.

A SMS também confirmou mais um óbito, elevando para 62 o número de pessoas mortas pela covid-19. Trata-se de um Idoso de 65 anos, com comorbidades prévias, o qual estava internado em hospital da rede pública.

Já o número de pessoas curadas subiu para 970 com as 14 altas registradas no boletim epidemiológico de hoje.

Até o momento, foram realizados 3.405 testes, dos quais 1.110 foram descartados e 85 aguardam o processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, 1.149 lagartenses estão em isolamento domiciliar e 29 estão internados, sendo 25 em leitos de enfermaria e quatro na UTI.

Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quinta-feira, 13, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 945 casos e 18 novos óbitos. Em Sergipe, 66.810 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.670 morreram. Dos 18 óbitos, 14 estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 52.842 pacientes foram curados. Uma morte, registrada inicialmente para Aracaju, teve endereço alterado para Água Branca (AL) e, portanto, foi excluída.

São seis mortes de Aracaju, com cinco homens: 89 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica e neoplasia; 63 anos, com diabetes, hipertensão e neoplasia; e 65 anos, com diabetes, hipertensão, cardiopatia e neoplasia; 48 anos, com diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica; e 78 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica. A única vítima do sexo feminino é de 51 anos, sem comorbidades.

Em Itabaiana, duas mortes: homem, 105 anos, com doença cardiovascular e diabetes; e mulher, 84 anos, com obesidade. Em Nossa Senhora da Glória, também duas mortes: homem, 62 anos, sem comorbidades; e mulher, 78 anos, com diabetes e hipertensão.

As demais mortes foram: mulher, 84 anos, de Cedro de São João, com hipertensão e obesidade; mulher, 80 anos, de Frei Paulo, com diabetes e hipertensão; homem, 81 anos, de Ilha das Flores, com hipertensão; homem, 79 anos, de Japaratuba, com diabetes e hipertensão; homem, 65 anos, de Lagarto, com diabetes; mulher, 86 anos, de Ribeirópolis, com cardiopatia; mulher, 56 anos, de Simão Dias, com neoplasia; e homem, 75 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão.

Foram realizados 118.678 exames e 51.868 foram negativados. Estão internados 475 pacientes, sendo 214 em leitos de UTI (136 na rede pública, sendo 135 adultas e 1 pediátricas; e 78 na rede privada, sendo 77 adultas e 1 pediátricas) e 261 em leitos clínicos (165 na rede pública e 96 na rede privada). Não há registros de óbitos em investigação. Ainda aguardam resultado 655 exames coletados.