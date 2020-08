O Plano de Retomada Econômica de Sergipe segue avançando. Tanto é que agora está na Bandeira Amarela, a qual permite que a partir de hoje funcionem shoppings, galerias e demais setores do comercio com 50% de sua capacidade. Já os bares, restaurantes e lanchonetes, inclusive praças de alimentação dos shoppings, reabrem, com 50% de capacidade, a partir da próxima quarta-feira, 19.

Além disso, por meio da Resolução N.º 05/2020, estão autorizadas a partir de sexta (14), as atividades de comércio de artigos de vestuário e acessórios; lojas de departamento e magazines; lojas de variedades; comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos; shoppings centers, galerias e centros empresariais, com capacidade de 50%. Os shopping centers deverão funcionar de segunda-feira a sábado, observando o horário de 12h às 20h, obrigando-se a processo de desinfecção aos domingos.

As praças de alimentação e restaurantes com área privativa somente poderão funcionar para atendimento presencial a partir do dia 19 de agosto, permitindo-se as atividades delivery e take away. Os restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e estabelecimentos similares poderão funcionar, limitados a 50% da capacidade, de terça-feira a domingo, obrigando-se a processo de desinfecção em todas às segundas-feiras.

Já os templos religiosos permanecem limitados a 30%, às terças, quintas, sábados e domingos. Além disso, está autorizado o remanejamento das atividades da Administração Pública não essencial para a Terceira Fase – Bandeira Verde. “Nós deliberamos nos sentido de que a Administração Pública vai continuar do jeito que está. Não vamos trazer para o setor público uma quantidade maior de pessoas, porque isso poderia fazer com que tivéssemos mais pessoas circulando”, pontuou o governador.