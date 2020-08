Com a aproximação do fim do campeonato estadual, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) liberou, na última quinta-feira, 13, o início da votação para eleger o Craque da Galera do Sergipão 2020.

Cada clube que disputou a primeira divisão do estadual teve direito a um representante no prêmio, decidido por meio de uma votação pela internet.

Entre os escolhidos está o volante Jardson Sapé, que marcou dois gols pelo Lagarto na temporada, nas duas únicas vitórias da equipe em jogos oficiais neste ano. O primeiro deles aconteceu na segunda rodada do Campeonato Sergipano, na vitória por 1 a 0 sobre o América de Pedrinhas e o segundo contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil.

O Lagarto terminou o estadual na sétima colocação com uma vitória, três empates e três derrotas.

Os interessados em participar da enquete devem se apressar, já que ela termina nesta sexta-feira, 14. Para votar, basta entrar acessar a página da FSF, procurar pelo tópico da enquete Craque da Galera do Sergipão 2020 e eleger, de acordo com a sua opinião, o jogador que mais se destacou no campeonato.

Confira abaixo os candidatos ao título de Craque da Galera do Sergipão de 2020:

América de Pedrinhas: Gil (atacante)

Boca Júnior: Diego Neves (atacante)

Confiança: Ítalo (meia)

Dorense: Capela (meia)

FreiPaulistano: Luan (atacante)

Itabaiana: David (lateral/volante)

Lagarto: Jardson Sapé (volante)

Sergipe: Everton Ageu (volante)