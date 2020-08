As agências Caixa Econômica Federal não abrem neste sábado, 15, segundo informações do próprio banco. O atendimento dos serviços essenciais continuam normalmente de segunda a sexta-feira.

Ainda de acordo com a Caixa, os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS seguem os calendários já divulgados.

Na próxima terça-feira, 18, o público beneficiário do Bolsa Família com NIS final 1 já pode realizar o saque em espécie do Auxílio Emergencial. Para os beneficiários do Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem fazer o saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Com informações da Caixa Econômica Federal