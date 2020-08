O Diretório Municipal do Cidadania escolheu o nome da professora Iara Fukano para ser a pré-candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo empresário Nininho da Bolo Bom, na disputa pelo comando da Prefeitura de Lagarto. Com a escolha, o partido liderado em Sergipe pelo Senador Alessandro Vieira lançará uma chapa puro sangue nas eleições 2020 nas terras de Sílvio Romero e Laudelino Freire.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, o nome de Iara Fukano foi aprovado por 75% dos integrantes do Cidadania de Lagarto. No entendimento deles, a professora representa uma forte liderança, com grande penetração nas regiões dos povoados Jenipapo e Brasília, reduto eleitoral do ex-prefeito José Valmir Monteiro (PSC).

Já os outros 25% dos integrantes do Diretório Municipal do Cidadania queriam que o pré-candidato a vice de Nininho fosse o contador Rivaldo Júnior. Entretanto, segundo o próprio Nininho da Bolo Bom, o mesmo decidiu apoiar o nome da professora. “Ele foi muito além e pensou na família Cidadania. Por isso, ele disse: Iara Fukano soma”, destacou.

Questionado sobre os motivos que a fizeram aceitar o convite, Nininho respondeu: “A única condição de Iara foi não ser figurativa. Ela me disse: Nininho, eu quero trabalhar. Eu gosto de cumprir horário”. Além disso, ele observou que a escolha pela professora é uma mensagem direta a juventude e a todos que fazem a educação municipal.

“Com a escolha de Iara, nossa expectativa é muito positiva, pois acredito que o nome dela fortalece bastante a nossa candidatura. Tanto é que acredito que a possibilidade de um resultado positivo nas eleições está muito próximo”, completou o pré-candidato a prefeito de Lagarto pelo Cidadania.

E a aliança com o PSL? De acordo com Nininho, a aliança não vingou, por conta de indefinições internas daquela sigla. No entanto, há que se destacar que houveram investidas junto a sigla, na intenção de formar uma chapa composta com nomes como o de Deninho do Macarrão ou do ex-delegado federal Kércio Pinto.

Claudefranklin Monteiro recusou o cargo de vice: Após o anúncio da chapa, o Portal Lagartense apurou que a busca por outro nome ocorreu após o historiador Claudefranklin Monteiro, um dos nomes mais cotados para compor chapa com Nininho, ter recusado a ideia de ir à disputa eleitoral. O recuo ocorreu há cerca de dois meses e foi resultado de ponderações feitas por seus familiares. Como resultado, Claudefranklin Monteiro, que é filiado ao Cidadania, não participou da reunião ocorrida na noite de ontem, 14.