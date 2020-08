Entre os dias 12 e 13 de agosto, agentes da Polícia Civil cumpriram três mandados de prisão nos municípios de Lagarto e Riachão do Dantas. Já os crimes oscilavam entre dano ao patrimônio e porte ilegal de arma de fogo.

O primeiro mandado foi cumprido no dia 12 em desfavor de Wesley Alves dos Santos, vulgo Bimba. Ele estava homiziado no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto e foi preso por descumprir a pena restritiva de direito que lhe fora imposta, após cometer crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Já na manhã do dia 13, agentes da PC de Riachão do Dantas cumpriram um mandado de prisão em desfavor de Jose Alex Soares da Silva, vulgo Zé de Nico. Ele estava homiziado no povoado Lagoa, na zona rural daquele município e estava foragido há quase dois anos. Uma vez que foi processado por crime contra o patrimônio.

A Polícia Civil destacou que nesse período nem mesmo os oficiais de justiça logravam êxito em localizá-lo. Enquanto o Delegado Allison Lial esclareceu que “a operação policial também contou com o apoio de policiais civis lotados na 1º Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, eis que em diligências anteriores Jose Alex obteve êxito em fugir”.

O último mandado cumprido pelos policiais ocorreu no final da manhã daquele dia e em desfavor de Thiago de Oliveira Cordeiro. Ele estava homiziado no bairro Loiola II e era investigado elo cometimento de diversos crimes contra o patrimônio, praticados na cidade de Riachão do Dantas/SE.

Após sua prisão, o delegado Allison Lial pontuou que “há vários dias a polícia civil atuava na região do Loiola II, cidade de Lagarto/SE, a fim de capturar Thiago, que possui amigos e familiares na localidade. No entanto, após informações prestadas por pessoas de bem residentes naquela comunidade, foi montado um cerco envolvendo diversos policiais, sendo o foragido capturado defronte a uma mercearia local, após tentativa de fuga a pé”.