A Prefeitura Municipal de Lagarto reinaugurou mais duas praças, na noite da última sexta-feira, 14. A primeira delas foi a Praça Rosa Venerine, no Bairro Ademar de Carvalho, que há mais de uma década não recebia qualquer tipo de melhoria.

Por isso, a reforma era uma reivindicação antiga dos moradores do Campo da Vila, já que o espaço público é de grande utilidade tanto para as crianças quanto para os jovens e idosos. O espaço conta agora com um parquinho, aparelhos de ginástica e uma quadra de areia.

Também na noite de ontem, 14, a Prefeitura reinaugurou a Praça José Bispo dos Santos, no povoado Tanque, que foi completamente revitalizada. O espaço conta agora com um parquinho para as crianças, novos bancos, lâmpadas de led, além de um espaço para a prática de futebol, uma reivindicação das meninas do povoado.