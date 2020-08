O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) realizou na madrugada deste sábado, 15, uma operação para a retirada de animais da rodovia que liga os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas.

1 de 5

Até o momento de publicação desta matéria, informações davam conta de que durante a operação, iniciada às 4h da manhã, foram apreendidos oito animais. A ação tem como objetivo evitar que os bichos fiquem próximos da rodovia, e com isso, possam causar algum acidente.

Histórico de problemas

Vale destacar que somente neste ano, já foram várias os acidentes causados pela presença de bichos em pistas e estradas. Um exemplo disso aconteceu no início deste mês na SE-270, na região do povoado Sobrado, quando um motorista acabou colidindo com um cavalo.

Outro acidente aconteceu no mês passado, quando um jovem acabou vindo a óbito depois de também colidir com um cavalo na entrada do bairro Pratas, em Lagarto. Ainda em março deste ano, uma concludente do curso de medicina, de 29 anos, também acabou vindo a óbito por colidir com um animal solto na pista. Nesse mesmo mês, um cavalo acabou ficando sobre um veículo após outro acidente, mas que dessa vez, não provocou vítimas fatais.