Na noite da última sexta-feira, 14, Sergipe e Confiança se enfrentaram pelo campeonato estadual em partida que valia do título do Sergipão 2020. Clássico foi o último jogo do time alvirrubro na competição, já a equipe proletária ainda tem mais um confronto pela frente e apenas um ponto separa os arquirrivais na tabela.

No primeiro tempo, o Dragão do Bairro Industrial dominou as ações, pressionando a saída de bola do Sergipe, que não conseguia criar dificuldades para a construção de jogadas do adversário.

Já no segundo tempo, as coisas se inverteram, e O Mais Querido passou pressionar mais a equipe azulina que, apesar disso, ainda conseguiu acertar duas bolas no travessão com André Moritz.

Entretanto, o jogo terminou empatado em 0 a 0 e a decisão do título fica para a última rodada do Campeonato Sergipano, entre Confiança e Itabaiana, que acontece na próxima sexta-feira, 21, às 17h, na arena Batistão. Neste momento, o Sergipe lidera a competição com 12 pontos, seguido pelo Confiança com 11 e um jogo a menos.