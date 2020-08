Policiais Militares flagraram, na última sexta-feira, 14, um adolescente de 15 anos com embalagens de crack, no conjunto Matadouro, em Boquim. Ainda de acordo com os policiais, a droga seria vendida, e o adolescente já praticava a ação há alguns meses.

Durante as diligências, os militares da 2ª Companhia do 3º BPM conseguiram informações a respeito do responsável por fornecer a droga para o adolescente. Em seguida, os policiais abordaram o suspeito que estava com a namorada, na Rua da Jaqueira, e com ele encontraram uma quantia de droga embalada. A identidade do casal não foi revelada.

Tanto o adolescente quanto o suspeito de fornecer a droga foram conduzidos para a Delegacia de Lagarto, onde foi lavrado o flagrante e agora, ambos estão a disposição Justiça.