Em operação conjunta entre policiais militares do 6° Batalhão e policiais civis, realizada na última sexta-feira, 14, um homem foi preso, suspeito por abusar sexualmente de uma jovem em Salgado.

O crime aconteceu em janeiro deste ano, no Povoado Quebrada 4, depois que a tia da jovem saiu de casa. O caso foi denunciado pela mãe da menina na delegacia do município, depois que a vítima contou sobre o ocorrido.

A prisão do suspeito foi acatada pelo Juiz da Comarca e os policiais se dirigiram até a casa do acusado para cumprimento do mandado de prisão.