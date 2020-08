Equipes da Delegacia Regional de Lagarto, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagraram a operação “Ofídio” e prenderam Sandoval de Souza Farias, conhecido como “Cobra” ou “Neném”, 38. Contra ele, existiam dois mandados de prisão definitiva expedidos pelas Comarcas de Orocó (PE) e Alfenas (MG). As condenações são decorrentes da prática de tráfico de drogas. O investigado vivia em Lagarto, com documentação falsa, e foi detido no último domingo, 16.

De acordo com a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações se destinaram a apurar o homicídio qualificado que vitimou Rinaldo Souza de Lima, conhecido como “Coroa”. O crime foi praticado no dia 15 de dezembro do ano passado, no centro do município. “O investigado é suspeito de participação nesse homicídio. Com o avançar dos trabalhos, descobrimos que ele tinha adotado uma nova vida, utilizando documentos novos, a exemplo da carteira de identidade, CPF e título de eleitor”, citou.

A delegada destacou também a importância da perícia no procedimento investigativo. “Com o brilhante trabalho pericial do nosso colega papiloscopista Wendell Gonzaga da Silva, o qual infelizmente faleceu precocemente há cerca de dois meses, foi tecnicamente comprovada a identidade real dele e verificou-se que havia dois mandados de prisão em seu desfavor. O legado de Wendell marcou e continua rendendo resultados positivos na busca pela justiça”, frisou.

O detido já foi investigado pela Polícia Federal, em Sergipe e em Pernambuco. Na época, ele foi identificado como um dos maiores traficantes de drogas do Nordeste. As investigações da Delegacia Regional de Lagarto elucidaram que, após ter sido solto da prisão, em Pernambuco, mediante uso de tornozeleira eletrônica, ele teria retirado o equipamento e fugido para Lagarto, cidade onde passou a residir, com uma identificação falsa.

Além do cumprimento dos mandados de prisão, Sandoval de Souza Farias foi preso em flagrante por uso de documento falso. Ele permanecerá à disposição da Justiça dos estados de Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais. As investigações seguem para a completa elucidação do homicídio ocorrido em Lagarto.

A operação foi batizada como “Ofídio” em alusão a um dos nomes pelos quais o investigado é conhecido: “cobra”.