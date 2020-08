O empresário e criador de cavalos quarto de milha, Jonatas Dantas, juntamente com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), Caco Auricchio, anunciaram a realização de uma live com o objetivo de arrecadar fundos para o Hospital de Amor de Lagarto.

O anúncio foi feito durante uma live de leilão de cavalos, em que também estiveram presentes as cantoras Simone e Simaria. Ainda de acordo com as informações de Aurcchio e Dantas, a live em prol do Hospital de Amor será realizada em dezembro no Parque das Palmeiras.

“Vamos fazer um leilão totalmente social, voltado a ajudar esse projeto do Hospital do Câncer que vai ser construído em Lagarto. Para quem não conhece, Lagarto tem uma história muito bonita, uma estrutura maravilhosa, primeira pista coberta no Brasil [em referência a pista de vaquejada do Parque das Palmeiras] e o pai do Henrique Prata é de lá, é sergipano”, disse Jonatas Dantas.

Confira o momento do anúncio abaixo:

Hospital de Amor

O Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer com sede em Barretos, São Paulo e referência na América Latina.

Mantido pela Fundação Pio XII, a maior instituição oncológica do país contando com unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, sendo três hospitais em Barretos, Jales, Porto Velho, Rondônia, além de unidades fixas de prevenção ao câncer em Campinas, Fernandópolis, Campo Grande, Macapá, Nova Andradina e Juazeiro.

A unidade de Lagarto será o primeiro Hospital de Amor do Nordeste, referência em tratamento contra o câncer, e estima-se que sejam injetados R$ 5 milhões na economia de Lagarto, apenas em sua abertura, além de trazer trazer mais de R$ 10 milhões por mês circulando no município.