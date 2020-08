Atendendo a um forte apelo da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e do deputado federal Gustinho Ribeiro, os empresários José Augusto Vieira e Frank Vieira assinaram na tarde desta segunda-feira, 17, termo de compromisso entre a Prefeitura de Lagarto e o grupo Maratá para a construção de um frigorífico e uma usina de asfalto no município.

O frigorífico, que ficará localizado na região do povoado Colônia Treze, destina-se ao processamento de carne bovina, com tecnologia de ponta, ou seja, uma nova linha de produtos com a qualidade da marca lagartense conhecida mundialmente e a usina de asfalto irá colaborar com o desenvolvimento de toda a região. O melhor é que os empreendimentos irão gerar milhares de empregos diretos.

“O Município de Lagarto está se fortalecendo economicamente para o período pós-pandemia. Graças ao esforço da prefeita Hilda, estamos gerando emprego e renda com a chegada do Hospital de Amor e agora com o frigorífico, além de outros empreendimentos”, lembrou o deputado federal Gustinho Ribeiro.

“Entendemos a importância de manter estes empreendimentos na cidade de Lagarto. O deputado Gustinho Ribeiro e a prefeita Hilda estiveram conosco e fizeram um apelo para que tudo permanecesse na nossa cidade natal”, afirmou Frank Vieira.

Também estiveram presentes à reunião o secretário de Planejamento, Adriel Alcântara; e representando a sociedade lagartense, o Sr. José Carvalho de Menezes, “Juquinha”.