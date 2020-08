Depois de empatar com o Paraná na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da série B e perder para o Botafogo-SP, a equipe do Confiança vai até o estado do Mato Grosso enfrentar o Cuiabá, em partida válida pela quarta rodada do nacional.

Os times se encontram em situações completamente diferentes na competição, já que o time sergipano é apenas o 18° colocado na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com um empate e uma derrota, enquanto os mato-grossenses ocupam a 6ª posição, com uma vitória e um empate, e buscam a vitória para entrar no grupo de classificação para a série A.

Ambos os times, no entanto, têm uma partida a menos na competição, já que o Confiança teve sua partida contra o Avaí adiada por causa do campeonato Sergipano, enquanto os mato-grossenses tiveram seu jogo adiado por causa de um surto de covid-19 que afetou a equipe do CSA, seu adversário na terceira rodada do Brasileirão.

Além disso, os dois times também chegam com desfalques para o confronto. O azulino não conta com os atletas Everton Santos e Marcelinho que estão no Departamento Médico. Do outro lado, o Cuiabá tem o desfalque do volante Ferrugem e do lateral-direito Lenon com lesões no joelho.

Quem apita o jogo que acontece nesta terça-feira, 18, às 21h30, na Arena Pantanal (MT) é o árbitro Thiago Luis Scarascati (SP), acompanhado pelos assistentes Luis Alberto Andrini Nogueira (SP) e Hermam Brumel Vani (SP).