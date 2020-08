O Lagarto Futsal inaugurou, na última segunda-feira, 17, sua Loja do Torcedor, a primeira do Nordeste de um clube de futsal e uma das poucas do Brasil, e que tem o objetivo de aproximar ainda mais o torcedor, além de angariar recursos para reverter na manutenção da equipe que figura como uma das melhores do Nordeste.

Segundo o presidente da equipe, Mharcyio Cruz, esse era um sonho antigo que se tornou realidade, mesmo com todas as dificuldades que o futsal enfrenta, e representa um momento de muita alegria para os lagartenses.

É importante destacar que todas as normas de higiene serão cumpridas durante o atendimento e, além disso, o clube já se prepara para levar aos torcedores qualquer um dos produtos da Loja do Torcedor através de delivery.

Na loja, os fãs do Verdão podem encontrar camisas de jogo e de treino, além de objetos personalizados como chinelos, copos, garrafinhas, fones de ouvido, entre outros.

Estiveram presentes na inauguração, o presidente do Lagarto Futsal, Mharcyio Cruz, o presidente da Federação Sergipana de Futsal (FSFS), Josué dos Santos, o diretor de arbitragem da FSFS, Crispim Neto, o empresário Francisco Libório, além de jogadores, amigos e público em geral.

A Loja do Torcedor fica localizada na rua Leandro Maciel, n° 44 (anexo a sede do Cajucap Regional Lagarto) e funciona de segunda à sexta, em dois horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 8h às 12h.