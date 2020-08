O deputado federal Fábio Reis esteve na Câmara Municipal de Lagarto nesta terça-feira, 18, por solicitação do vereador José Jenilson da Conceição, popular JC (MDB), para apresentar um balanço de suas ações para o município durante seu mandato.

Entre as obras destacadas estão o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), no Bairro Estação, com recursos viabilizados pelo parlamentar, focado na atenção médica, terapêutica e psicológica necessária para tratar as pessoas com algum tipo de deficiência, seja física ou mental. A obra foi orçada em R$ 3.750.000.

Fábio Reis lembrou também da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Cidade Nova, que só foi possível graças às emendas individuais do parlamentar, assim como a UBS do povoado Crioulo.

Em relação ao Hospital Universitário de Lagarto (HUL), o deputado destacou diversos equipamentos que foram entregues à unidade, como o aparelho que permite o serviço de endoscopia digestiva e videocolonoscopia, que possibilitam o diagnóstico de diversas doenças, como tumores, inflamações (esofagite, gastrite, colite), investigação de sangramentos e realização de diversos procedimentos terapêuticos.

Outra grande conquista para o município, viabilizada com recursos do deputado e por meio de parceria com o Governo do Estado, foi a reforma do Estádio Paulo Barreto de Menezes, popular Barretão, casa do Lagarto Futebol Clube. A obra, orçada em R$ 3,5 milhões, é considerada a maior reforma do estádio desde 1971, quando foi inaugurado.

O parlamentar também discorreu sobre o projeto de duplicação da entrada de Lagarto, no trecho da rodovia Lourival Batista que vai do Fórum Des. Epaminondas de Andrade Silva até o trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas. A obra, orçada em mais de R$ 11 milhões, contará com canteiro, iluminação em LED, jardinagem e calçada.