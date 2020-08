O Confiança foi até a Arena Pantanal na noite da última terça-feira, 18, enfrentar o Cuiabá pela quarta rodada do Brasileirão série B em busca de sua primeira vitória na competição.

E apesar de ter demonstrado mais volume de jogo e criado as melhores chances, principalmente com Reis, que chegou a perder um gol cara a cara com o goleiro adversário, o Dragão saiu de campo com sua segunda derrota consecutiva no campeonato nacional.

O Dourado Auriverde, que também chegou com perigo algumas vezes, foi mais eficiente e abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, após uma cabeçada de Anderson Conceição que tocou no travessão e pingou dentro do gol da equipe proletária.

Depois disso, o Confiança continuou indo atrás do resultado, mas não parecia ser a noite do time azulino. Em boa jogada, Reis invadiu a área, limpou a marcação e bateu para o gol, mas a bola passou raspando a rede pelo lado de fora. Já nos minutos finais, o Cuiabá quase ampliou depois de um cruzamento para a área de Maxwuell que Felipe Ferreira acabou furando, depois que a bola subiu um pouco mais do que o jogador esperava.

Com o placar de 1 a 0 para os donos da casa, o Dragão do Bairro Industrial ocupa agora a 18° posição, com apenas um ponto em três jogos — já que a equipe tem um jogo a menos por conta do estadual — e o Cuiabá subiu para a terceira posição, com sete pontos, também com três jogos e uma partida a menos.

O próximo adversário da equipe proletária será o Cruzeiro, no próximo domingo 23, às 18h, na Arena Batistão.