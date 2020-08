Na última terça-feira, 18, foi celebrado o Dia do Estagiário, profissional em começo de carreira, geralmente estudantes, que prestam serviços em empresas ou repartições públicas com o objetivo de obter conhecimentos práticos sobre sua área de estudo.

Em um passado não muito distante, muitos estagiários acabavam sendo explorados em trabalhos precários e sem regulamentação, o que mudou após a promulgação da Lei N° 11.788, de 2008, que estabelece, principalmente, que o estágio é um ato educativo supervisionado, com carga horária e outros direitos definidos.

Em um aceno a esses jovens profissionais, o pré-candidato à Câmara Municipal de Lagarto, Eduardo Maia, destacou a necessidade de um processo mais amplo e democrático, que permita à juventude ter espaços estratégicos.

“Por isso defendemos a realização de processo seletivo para a contratação de estagiários(a) em todos os espaços do Poder Executivo (secretarias, Procuradoria, Corregedoria etc), como também no Poder Legislativo”, afirma Maia.

Para isso, o pré-candidato explica que será necessário realizar parcerias com as escolas de ensino médio, faculdades e com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

“Para que todos esses jovens, que em Lagarto somam mais de 20 mil pessoas, tenham oportunidades dentro de diversas esferas de poder, assim como na iniciativa privada que, através de benefícios fiscais, pode implementar políticas de contratação dos jovens estudantes e, assim, todo mundo sai ganhando. o Poder Público consegue empregar os seus jovens, a iniciativa privada vai ter uma mão de obra qualificada e se qualificando, através dos incentivos fiscais. Toda a sociedade ganha”.